في حوار مع CNN.. وزير خارجية عُمان: لسنا مستعدين لاستضافة مونديال 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأى وزير الخارجية العُماني، يوسف بن علوي، أن بلاده لا تمتلك الوقت الكافي للتحضير من أجل استضافة بعض مباريات كأس العالم 2022، وأشار إلى أنه لا يرى عُمان مستعدة لاستضافة مباريات هذه البطولة، وذلك في حوار أجراه مع CNN، الأحد.

وقال بن علوي عند سؤاله من قبل مراسلة CNN بيكي أندرسون، عما إذا كانت عُمان جاهزة لاستضافة بعض مباريات هذه البطولة وإن كانت ستقوم بذلك: "لقد سُئلنا مرارا عن هذا الأمر، والجواب كان: نحن لسنا جاهزين، نحن لسنا جاهزين"، على حد تعبيره.

ووجهت أندرسون سؤالا لبن علوي عما إذا كان بإمكان بلاده التحضير لاستضافة هذه المواجهات خلال الفترة المتبقية لانطلاق البطولة، ليجيب وزير الخارجية العُماني قائلا: "تم منح حق استضافة هذه البطولة لأشقائنا في قطر ويجب أن تبقى هناك، وفي حال تمكنا من الاستثمار في هذا الحدث الكبير، مستقبلا، فلما لا؟ سنكون سعداء باستضافته".

وقال بن علوي إن الوقت تأخر لاستضافة مباريات كأس العالم 2022، لكنه أردف قائلا: "إذا كان هناك آلية معينة لتتقاسم أكثر من دولة تنظيم مثل هذه المناسبات، فإننا نتبع هذه الآلية، ولكن في حال وجود تقصير ما، فسيكون الأمر غير عادل"، على حد تعبيره.

ويعتزم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة إلى 48 بدلا من 32، وقد تم طرح فكرة إقامة بعض المباريات في عُمان والكويت بحال إقرار زيادة المشاركين، كون الأمر سيكون صعبا على قطر وحدها.