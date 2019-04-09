بعد أنباء عن تعرضه لحادث سير.. مدرب الأرجنتين يوجه رسالة لمتابعيه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شكر مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، الثلاثاء، من حاول الاطمئنان عن صحته بعد أن تعرض لحادث سير.

وقال سكالوني عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "شكرا على الرسائل التي تلقيتها، ها أنا عائد للمنزل، شكرا لكم جميع"، ونشر صورة له تظهر كدمات على وجهه جراء الحادث.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مدرب الأرجنتين تعرض لحادث سير، بعد أن قامت سيارة بصدمه بينما كان يقود دراجته، صباح الثلاثاء.

وتولى سكالوني مهمة تدريب "راقصي التانغو" خلفا لخورخي سامباولي، بعد كأس العالم 2018 في روسيا، لكنه لم ينجح بتحقيق النتائج المرجوة مع الأرجنتين بعد.