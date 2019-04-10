محمد صلاح يوجه رسالة لساديو ماني.. فما هي؟.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، الأربعاء، رسالة لزميله السنغالي، ساديو ماني، في يوم ميلاده.

ووجه صلاح رسالة لماني عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام: "ساديو.. عيد ميلاد سعيد"، على حد تعبيره.

وأثير جدل كبير مطلع الموسم الحالي حول علاقة نجمي الهجوم في ليفربول، بسبب ما وصفه بعض محبيه صلاح بـ"أنانية" اللاعب السنغالي حين يتعلق الأمر بالتمرير لزميله المصري.

ويتنافس الثنائي بعدد الأهداف خلال الموسم الحالي إذ سجل صلاح 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 17 هدفا لماني.