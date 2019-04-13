دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد قائد منتخب مصر سابقا، أحمد حسن، على من رأى أنهم يحاولون "تشويه" صورته بسبب "اختلاف"، وذلك بعد يوم من قرعة كأس أمم أفريقيا التي شارك بها وتعرض لبعض الانتقادات والتعليقات الساخرة.

وقال حسن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "قل لو أجتمع الأنس والجن أن يضروك ,لن يضرونك بشيء قد كتبه الله لك هناك من يريد الإساءة وتشويه صورتك لمجرد الاختلاف ولكن يبقي أخلاقك وتاريخك وإنجازاتك المشرفة تتحدث عنك الحمد لله".

وكان قائد منتخب مصر سابقا قد تعرض لبعض التعليقات الساخرة، بسبب "دعابة" أطلقها خلال حفل قرعة كأس أمم أفريقيا، حول المنتخبات المنافسة لمصر والتي تسعى لحصد اللقب الأفريقي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب المصري، المستضيف في المجموعة الأولى إلى جانب الكونغو الديمقراطية وأوغندا وزيمبابوي، وهي المجموعة التي وصفها البعض بـ"السهلة نسبيا" على الفراعنة.

ويتعرض حسن لانتقادات كبيرة منذ عمله في نادي بيراميدز الذي يملكه رئيس هيئة الترفيه السعودية، والرئيس الفخري السابق للأهلي المصري، تركي آل الشيخ.