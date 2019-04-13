الأهلي يصالح جماهيره ويودع دوري أبطال أفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع الأهلي المصري بطولة دوري أبطال أفريقيا من الدور ربع النهائي لأول مرة منذ عام 2016، وذلك رغم فوزه على ضيفه ما ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

وصالح الفريق الأحمر جماهيره بأداء جيد نسبيا لكن غياب اللمسة الأخيرة حرمه من تسجيل أكثر من الهدف الذي وقع عليه المغربي وليد أزارو عند الدقيقة 68.

وتعرض الحكم الغامبي الذي أثار اللقاء، باكاري غاساما، لاحتجاجات كبيرة من قبل جمهور الأهلي ولاعبيه لتغاضيه عن احتساب عدد من الأخطاء الواضحة، وإلغاء هدف صحيح لأصحاب الأرض.

وكان قد خسر الأهلي بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب، وهي النتيجة التي تسببت بجدل كبير في الأوساط الكروية والإعلامية المصرية، كونها الهزيمة الأكبر للأهلي في دوري أبطال أفريقيا عبر التاريخ.