تركي آل الشيخ يتوقع الفائز في مواجهة الأهلي وبيراميدز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – توقع رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل شيخ، هوية الفائز بمباراة الفريق الذي يملكه، بيراميدز، أمام الأهلي في الجولة القادمة من الدوري المصري.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول... طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي... وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد".

الأهلي سيفوز يوم الخميس، لأن الأهلي عندما يتصدر لا يفرط بالمركز الأول... طموحنا المحافظة على المركز الثاني بعد الأهلي... وأتوقع أسوأ لاعب في المباراة عبدالله السعيد.🌹🇪🇬🇸🇦❤🔥 Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Saturday, April 13, 2019

وكان قد نشر الرئيس الفخري السابق للنادي الأهلي، منشورا آخر عبر نفس الصفحة، بعد خروج الأهلي من دوري أبطال أفريقيا قال فيه: " هاردلك قدر الله وماشاء فعل".

وسيلتقي الأهلي ببيراميدز في الجولة المقبلة من الدوري المصري في إطار سعي الفريق الأحمر للحفاظ على صدارته وتحقيق لقب الموسم الحالي.