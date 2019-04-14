بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يتجاوز المهمة الأصعب بـ"نجاح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد ليفربول فوزا تاريخيا على تشيلسي، لأول مرة على أرضية "أنفيلد" منذ عام 2012، ليستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من مانشستر سيتي، بقيادة المصري محمد صلاح.

وبدأ ليفربول المباراة مهاجما وحاول تسجيل الهدف الأول، لكنه فشل في ذلك رغم الكم الكبير من الفرص، لينتهي الشوط سلبي النتيجة.

وفي الشوط الثاني، وفي أول 10 دقائق، انتزع أصحاب الأرض الهدف الأول عند الدقيقة 51 عبر السنغالي ساديو ماني، قبل أن يظهر صلاح ويسجل الهدف الثاني بعدها بدقيقتين، ليؤمن الفوز التاريخي لفريقه.

وبهذا الفوز، وصل ليفربول إلى النقطة رقم 85، ليتفوق على السيتي بنقطتين، ويتجاوز المهمة الأصعب فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي.