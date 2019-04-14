محمد صلاح يدك حصون تشيلسي بهدف "مميز"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – دك اللاعب المصري لنادي ليفربول، محمد صلاح، شباك تشيلسي بهدف مميز، خلال المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة 34 من الدور الإنجليزي الممتاز.

وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة 53، وذلك بعد دقيقتين من الهدف الأول الذي وقع عليه السنغالي ساديو ماني.

وبهذا الهدف، وصل اللاعب المصري إلى هدفه رقم 19 في الدوري خلال الموسم الحالي ليعادل عدد أهداف اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو.

يذكر أن هذا هو الهدف الأول لصلاح من خارج منطقة الجزاء في الدوري، منذ هدفه في مرمى مانشستر سيتي في يناير/كانون ثاني من عام 2018.