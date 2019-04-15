وعد من الوليد بن طلال للاعبي الهلال في حال تحقيق لقب كأس زايد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وعد الأمير السعودي ورجل الأعمال، الوليد بن طلال، بتقديم "مكافأة" للاعبي الهلال في حال الفوز بلقب كأس زايد للأبطال، بعد فوزهم على أهلي جدة في نصف النهائي.

وقال الوليد بن طلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "أبارك للجماهير الهلالية والتأهل لنهائي كأس زايد للأبطال وحظ أوفر لجماهير النادي الأهلي".

وأضاف الأمير السعودي في نفس التغريدة قائلا: "وأعد اللاعبين والجهاز الفني والإداري بمكافأة في حال الفوز بكأس البطولة".

وكان الهلال قد تغلب على الأهلي في نصف نهائي البطولة بركلات الترجيح، الإثنين، بعد خسارته بهدف نظيف الإياب وفوزه بنفس النتيجة ذهابا.

يذكر أن "الزعيم" سيلتقي بالنجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، الخميس، على أرضية ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.