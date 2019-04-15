كيف كانت أرقام محمد صلاح خلال الموسم الحالي.. وهل يستحق الانتقاد؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطف النجم المصري محمد صلاح، الأنظار خلال مباراة ليفربول وتشيلسي، في الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل الهدف الذي أمن به فوز فريقه في المباراة المفصلية خلال الموسم الحالي، فكيف بدت أرقام صلاح مع "الريدز" في 2018/2019.

خاض النجم المصري 45 مباراة مع المارد الأحمر، سجل 22 هدفا وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات التي خاضها.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى جانب الأرجنتيني سيرجيو أغويرو برصيد 19 هدفا لكل منهما.

وكان النجم المصري قد أطلق كرة صاروخية سكنت شباك الحارس الإسباني لنادي تشيلسي، كبيا أريزابالا، ليكون الهدف الثاني الذي ضمن الفوز لليفربول في أصعب مبارياته المتبقية من الموسم الحالي.

ويطمح صلاح لتحقيق لقب "البريميرليغ" والغائب عن خزائن "الريدز" منذ عام 1990، ليدخل تاريخ النادي العريق من أوسع أبوابه.

وتعرض اللاعب المصري لسيل من الانتقادات خلال الموسم الحالي بعدما رأى البعض أن مستواه تراجع عن الموسم الماضي، لكنه أسكت معظم المنتقدين بعد الأداء الذي قدمه، الأحد، على ارضية "أنفيلد".