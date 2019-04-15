ما معنى حركة محمد صلاح خلال احتفاله بهدفه الصاروخي في مرمى تشيلسي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بطريقة غير اعتيادية، احتفل اللاعب المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بالهدف الصاروخي الذي سجله في مرمى فريق تشيلسي بالدوري الإنجليزي، مساء الأحد، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل لا شيء.

ورفع صلاح رصيد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 19 هدفاً، متساويا مع سيرجيو أغويرو لاعب مانشستر سيتي في سباق هداف البطولة. كما فاز صلاح بلقب أفضل لاعب في مباراة ليفربول وتشيلسي، التي وضعت فريقه صدارة الدوري.

وقال صلاح، عن الهدف الذي سجله: "لم أفكر، أنا فقط أشعر. عادة ما أسدد بوجه قدمي الداخلي، لكن بسبب بعد المسافة سددت بقوة بوجه قدمي الخارجي. لقد كنت محظوظًا عندما سكنت الكرة الشباك بهذه الطريقة".

وأضاف صلاح، في مقابلة مع قناة "سكاي سبورتس" بعد المباراة، حول طريقة احتفاله بالهدف باتخاذ وضعية "الشجرة": "أنا رجل يوغا، أمارس اليوغا، وفكرت في أن أحتفل بهذه الطريقة".

وتعد وضعية "فريكساسانا"، وهي كلمة هندية معناها "وضعية الشجرة"، واحدة من الحركات الأساسية في تمارين "اليوغا"، وتساعد في تحسين توازن الجسم وتعزيز التركيز، وتقوية عضلات القدم والساق والفخذ والعمود الفقري، وإطالة عضلات الفخذ والصدر والأكتاف، وتخفيف آلام عرق النسا ومعالجة القدم المسطحة، بحسب دورية "يوغا جورنال".

ويرى بعض خبراء اليوغا أن هذه الحركة تساعد أيضا على الجانب النفسي، إذ تقول تقول مدربة اليوغا آمبر سكريفين، التي تدير مركزا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في مقال بموقع "Do You Yoga"، إن وضعية الشجرة تعزز الثقة في النفس وتساعد على الاسترخاء والتخلص من التوتر وتحقيق السلام الداخلي.