محمد صلاح ينشر صورته مع هازارد.. فما الدلالات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نشر النجم المصري محمد صلاح صورة مع نظيره البلجيكي، إيدين هازارد، الثلاثاء، التقطها الثنائي بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، الأحد، فما دلالاتها؟

هازارد وقرب الرحيل

ظهر النجم البلجيكي بعد المباراة التي خسرها تشيلسي أمام ليفربول وهو يتبادل الأحاديث والابتسامات مع صلاح، كما بدا مبتسما أيضا في الصورة التي نشرها النجم المصري.

رأى البعض أن ابتسامات هازارد أظهرت أن تفكيره أصبح خارج تشيلسي، كونه لم يُظهر ولو قليلا من الحزن بعد خسارة فريقه بهدفين نظيفين في إحدى أهم مباريات الموسم.

وربطت عدة تقارير صحفية هازارد بالانتقال إلى ريال مدريد، الموسم المقبل، وهو ما لم يعلق عليه اللاعب البلجيكي بعد، لكنه أكد مرارا التزامه مع تشيلسي حتى نهاية الموسم.

صلاح وعودة الثقة

ظهرت ابتسامة عريضة على وجه اللاعب المصري في الصورة، بعد أن سجل هدفا "مذهلا" في مرمى البلوز، خطف فيه الأضواء في قمة الأحد.

وبدأ أن صلاح استعاد شيئا من الثقة بعد اللقاء الذي قدم فيه مستوى متميزا وصفه البعض بأنه الأفضل له خلال الموسم الحالي.

صداقة جديدة؟

لم يظهر صلاح وهازارد بصورة خارج أسوار الملعب منذ قدوم الثنائي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم أنهما تزاملا في تشيلسي لمدة قصيرة موسم 2014/2015، فبات السؤال المطروح: هل هي صداقة جديدة؟

ومن المعروف عن صلاح أنه لا يرتبط بكثير من الصداقات خارج إطار ليفربول، إذ إن أقرب الاعبين له في إنجلترا هو زميله في الفريق، الكرواتي ديجان لوفرين.