محمد النني يحذف صورة تحمل علم إسرائيل.. ويُعيد نشرها بدونه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار اللاعب المصري لنادي أرسنال، محمد النني، الجدل بعد نشر صورة له رفقة حارس فريقه، الأربعاء، قبل ألتوجه إلى نابولي، بسبب ظهور طائرة تحمل علم إسرائيل، قبل أن يقوم بحذف الصورة وإعادة نشرها مجددا بدون العلم.

وتلقى النني موجة من التعليقات بعد أن نشر صورته رفقة الحارس الألماني، لينو، قبل التوجه إلى نابولي لخوض إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وظهرت طائرة تحمل علم إسرائيل في الصورة التي نشرها اللاعب المصري، ليقوم بحذفها وإعادة نشرها مجددا بعد قص العلم.

وكتب النني على الصورة: "لا يزال أمامنا 90 دقيقة من اللعب، أتطلع للقاء مثير جدا ليل غد، حان وقت الإقلاع الآن إلى نابولي".

وتلقى النني انتقادات حادة خلال الموسم الحالي بسبب تراجع مستواه، وصلت إلى حد الطالبة بعدم إقحامه في مباريات الفريق في الدوري أو غرض عقده للبيع.