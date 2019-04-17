مصدر في ليفربول يعلق لـCNN على أنباء عن خلاف محمد صلاح وكلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) --- اعتبر مصدر في ليفربول أن الأنباء التي نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية حول خلاف بين النجم المصري محمد صلاح ومدرب الفريق، يورغن كلوب، ونية الأول الرحيل عن النادي على إثرها "مثيرة للضحك"، وذلك في تعليق منه لـCNN، الأربعاء.

ونفى المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته الأنباء التي تداولتها الصحيفة الإسبانية واعتبرها "مثيرة للضحك".

وكانت "الآس" قد نشرت خبرا يفيد بوجود نقاش حاد بين صلاح وكلوب، قرر اللاعب المصري على إثره الرحيل عن النادي بنهاية الموسم.

ويستعد "الريدز" لخوض إحدى أهم مبارياتهم خلال الموسم الي حين يواجهون بروت في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.