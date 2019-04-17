دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رأى اللاعب المصري أن على مجتمعات الشرق الأوسط تغيير الطريقة التي تعامل النساء بها، معبرا عن دعمه الكامل للمرأة، وذلك في جوار أجراه مع مجلة "Time" الأمريكية.

وقال صلاح في المقابلة: "أعتقد أنه يجب أن نغير الطريقة التي نعامل النساء بها في مجتمعنا"، وتابع قائلا: "هذا ليس اختياريا".

وأضاف النجم المصري في هذا الشأن قائلا: "أنا أدعم المرأة أكثر من أي وقت مضى لأنني أعتقد أنها تستحق أكثر مما يقدمون لها في الوقت الحالي".

وكانت "Time" قد اختارت صورة صلاح ليكون غلافا لأحد أعداده الصادرة الأربعاء، وأجرت مع النجم المصري حوارا على هامش ذلك.