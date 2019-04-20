أنباء غير سارة لليفربول.. مانشستر سيتي يتجاوز عقبة توتنهام بـ"نجاح"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تجاوز مانشستر سيتي عقبة توتنهام هوتسبرز، بعد فوزه عليه بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليستعيد الصدارة مؤقتا.

فعلى أرضية ملعب "الاتحاد" في مانشستر، سجل السيتي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة الخامسة عبر اللاعب الإنجليزي فيل فودين.

ورغم محاولات توتنهام العديدة لتسجيل هدف التعادل، إلا أن حسن تنظيم دفاع السيتي وتألق الحارس البرازيلي إيدرسون، حال دون ذلك، لتنتهي المباراة بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وبعد هذه النتيجة وصل السيتي إلى النقطة 86، مستعيدا صدارة "البريميرليغ" بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول الذي سيواجه كارديف سيتي الأحد في ويلز.