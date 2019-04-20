محمد صلاح يفقد فرصه بالمنافسة على لقب الأفضل في إنجلترا

دبي، الإمارات، العربية المتحدة (CNN) – أعلنت رابطة المحترفين الإنجليزية عن تضييق قائمة المرشحين لجائزة اللاعب الأفضل في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، وقد خلت من حامل اللقب، المصري محمد صلاح.

وضمت القائمة كل من الهولندي فيرجيل فان دايك والسنغالي ساديو ماني من ليفربول، والأرجنتيني سيرجيو أغويرو والإنجليزي رحيم ستيرلينغ والبرتغالي بيرنانردو سيلفا من مانشستر سيتي، بالإضافة إلى البلجيكي إيدين هازارد من تشيلسي.

وغاب اسم صلاح عن المرشحين للفوز بالجائزة، ليفقد فرصه بالمنافسة على الجائزة التي حققها الموسم الماضي بعد تألقه مع الليفر.

ورغم خسارة اللاعب المصري للجائزة إلا أن فرصه للمنافسة على لقب الأفضل في العالم لا تال قائمة، بحال فوزه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.