هزيمة "مذلة" لمانشستر يونايتد على يد إيفرتون.. وحلم الأبطال يبتعد

الأحد ،

نشر الأحد ، 21 ابريل / نيسان 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مذلة أمام إيفرتون برباعية نظيفة، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتضاءل حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية غوديسون بارك، تقدم أصحاب الأرض عند الدقيقة 13 عبر البرازيلي ريتشارليسون، قبل أن يضيف الأيسلندي غيلفي سيغورسون عند الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، سجل إيفرتون الهدف الثالث عبر الفرنسي لوكاس ديني عند الدقيقة 56، قبل أن يختتم الإنجليزي ثيو والكوت مهرجان الأهداف بالهدف الرابع عند الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد اليونايتد عند النقطة 64، لتتضاءل فرصه بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

يذكر أن اليونايتد تعرض للهزيمة الأثقل له في الدوري الإنجليزي منذ قدوم المدرب النرويجي أولي غونار سولشكاير.