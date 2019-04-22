عمر السومة يضرب بيرسبوليس الإيراني بهدفين ويهدي الصدارة للأهلي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قاد السوري عمر السومة، فريقه الأهلي السعودي لفوز ثمين على بيرسبوليس الإيراني، بعد أن سجل هدفين، لينتزع "الراقي" صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا مؤقتا.

ففي مدينة دبي الإماراتية، تقدم الأهلي عند الدقيقة 30 عبر ركلة جزاء سجلها السومة، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 84، من ركلة حرة مباشرة.

وقبل نهاية المباراة بثواني سجل الفريق الإيرانني هدف تقليص الفارق عبر سجاع خليل زادة، لتنتهي المباراة بهدفين ما قبل هدف وحيد، للأهلي.

وبهذا الفوز، انتزع الراقي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، مع تبقي مباراتين على نهاية دور المجموعات، وتبقى صدارة الأهلي مهددة حتى نهاية مباراة السد القطري وباختاكور الأوزبكي. والتي تشير نتيجتها إلى التعادل الإيجابي هدف لهدف عند الدقيقة 63.