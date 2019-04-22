في "صراع المتناقضات".. نجم ليفربول يحث مانشستر يونايتد على هزم السيتي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حث النجم الهولندي لنادي ليفربول، فيرجل فان دايك، الغريم التقليدي لفريقه، مانشستر يونايتد، على هزم مانشستر سيتي في المباراة المرتقبة بين الفريقين الأربعاء.

وقال فان دايك في حوار أجراه مع ليفربول إيكو: "يجب عليهم (مانشستر يونايتد) ان يخدموا أنفسهم، إيفرتون ليس خصما سهلا على أرضه، لكن نتيجة 4-0 كبيرة، لا تأثير لنا على ذلك، لكنهم ما زالوا ينافسون على مقعد في دوري الأبطال، وعليهم أن يحققوا نتيجة جيدة".

وكان قد تعرض الشياطين الحمر لهزيمة "مذلة" أمام إيفرتون الأحد، برباعية نظيفة، ما أثار موجة من الانتقادات اللاذعة للاعبي الفريق من قبل الجماهير.

ومن المرتقب أن يواجه اليونايتد غريمه السيتي، الأربعاء، في مباراة قد تساهم بتحديد هوية بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الحالي، بين ليفربول و"مواطني مانشستر".