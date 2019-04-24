دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح الإيرلندي شين ‬لونغ، مهاجم فريق ساوثهامبتون بتسجيل أسرع هدف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ"، حين هزّ شباك واتفورد بعد 7 ثوان فقط من انطلاق مباراة بينهما الثلاثاء.

وافتتح لونغ التسجيل لفريقه، في مباراة جاءت ضمن مرحلة مؤجلة من المسابقة وانتهت بالتعادل 1-1، في الثانية السابعة من عمر المباراة، ليصبح صاحب أسرع هدف في تاريخ "البريميرليغ."

وكان لاعبو واتفورد قد قاموا بتمرير الكرة عند بداية المباراة إلى الدفاع الذي حاول تشتيتها إلى الأمام، إلا أن لونغ نجح في قطع الكرة وانفرد بها أمام الحارس مسجلاً الهدف الأول.

يذكر أن لونغ بتسجيله هذا الهدف حطّم الرقم القياسي لمدافع توتنهام السابق ليدلي كينغ الذي سجل هدفا بعد 9.8 ثوان أمام برادفورد عام 2000.