مانشستر يونايتد يرفض تقديم هدية لليفربول.. والسيتي يقترب من اللقب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب مانشستر سيتي على غريمه اليونايتد بهدفين نظيفين، الأربعاء، ليقترب أكثر من أي وقت مضى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز وينتزع الصدارة من ليفربول.

فعلى أرضية ملعب "أولد ترافورد"، انتهى الشوط الأول سلبي النتيجة بين الفريقين، إذ نجح اليونايتد في حرمان السيتي من تشكيل خطورة كبيرة على مرماه.

وفي الشوط الثاني، اختل توازن أصحاب الأرض، بعد أن تلقوا الهدف الأول عبر البرتغالي بيرناردو سيلفا، عند الدقيقة 54، قبل أن يضيف الألماني ليروي ساني الهدف الثاني عند الدقيقة 66.

وبهذه النتيجة، اعتلى السيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 89 نقطة متفوقا على ليفربول بنقطة واحدة، ليقترب من تحقيق اللقب بعد أن اجتاز الاختبار الأصعب نظريا خلال ما تبقى من جولات الموسم الحالي.