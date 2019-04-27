الوليد بن طلال يتكفل بالصفقة.. الهلال يستعير جهازا فنيا ويقيل زوران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تكفل الأمير ورجل الأعمال السعودي، الوليد بن طلال، بصفقة استعارة الهلال للجهاز الفني المسؤول عن تدريب نادي الفيصلي السعودي، حتى نهاية الموسم، بعد إقالة الكرواتي زوران ماميتش، وفقا لما أعلنه النادي، السبت.

وأعلن الهلال عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أن الوليد بن طلال تكفل بتكاليف استعارة الجهاز الفني الخاص بفريق الفيصلي بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا، ليتولى تدريب الفريق حتى نهاية الموسم.

وأعلن "الزعيم" السعودي إقالة زوران، بعد يوم من الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق على يد التعاون بخماسية نظيفة، في نصف نهائي كأس الملك ليخرج الهلال من البطولة خالي الوفاض.

ورغم أن الفريق لا يزال يمتلك حظوظا وافرة بالتتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، إلا أن إدارة الهلال قررت إقالة زوران، وفقا للبيان الصادر السبت.

وتولى المدرب الكرواتي مهمة تدريب الزعيم مطلع العام الحالي قادما من نادي العين الإماراتي بعد إنهاء خدمات المدرب البرتغالي خورخي خيسوس.