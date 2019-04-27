لماذا سيحسم برشلونة لقب الدوري الإسباني في حال فوزه على ليفانتي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يستعد برشلونة لحسم لقب الدوري الإسباني، للمرة الـ26 حين يواجه ليفانتي، السبت، على أرضية ملعب "كامب نو".

وتترقب جماهير "البلاوغرانا" مباراة السبت، لتبدأ الاحتفالات بعد صافرة النهاية بحال فوز فريقها على الخصم الذي تغلب على برشلونة الموسم الماضي بنتيجة 5-4، وبهدفين مقابل هدف وحيد في ذهاب كأس ملك إسبانيا خلال الموسم الحالي، قبل أن يخسر إيابا 2-0.

ورغم النتائج المتذبذبة أمام ليفانتي مؤخرا، إلا أن عشاق برشلونة يتمنون أن تشهد المباراة حصيلة أهداف عالية كما حدث في لقاء الذهاب من الموسم الحالي، حين فاز أبناء كتالونيا بخماسية نظيفة.

وفي حال فوز برشلونة بمباراة السبت، فإنه سيصل إلى نقطته رقم 83، موسعا الفارق مع أقرب ملاحقيه، أتلتيكو مدريد، إلى 12 نقطة إذا ما خسر أتلتيكو أمام بلد الوليد وإلى 9 نقاط في حال فوز الأخير.

فارق الـ9 نقاط، سيمنح برشلونة اللقب، رغم تبقي 3 جولات على نهاية الموسم، وذلك لأن الدوري الإسباني يُحسم عبر احتساب المواجهات المباشرة بين الفريقين المتساويين بالنقاط، ما يمنح برشلونة اللقب حتى إذا خسر في جميع مبارياته القادمة وفاز أتلتيكو بمواجهاته كافة خلال الجولات المقبلة.

وكان قد تعادل الفريق الكتالوني مع أتلتيكو بهدف لمثله في مباراة الذهاب بينهما في الدوري قبل أن يهزمه بهدفين نظيفين في مباراة الإياب لاتي أقيمت مطلع الشهر الحالي.

أما النجم الأرجنتين ليونيل ميسي، فسيستعد للاحتفال بمناسبة خاصة إذا ما شارك في مباراة ليفانتي، إذ سيكون قد وصل إلى مباراته رقم 450 في الدوري الإسباني منذ بداية مسيرته.