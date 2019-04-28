فريق الأمير عبدالله بن مساعد يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز

دبي، الإمارات العربية لمتحدة (CNN) – عبر الأمير عبدالله بن مساعد عن سعادته الغامرة بوصول الفريق الذي يترأس إدارته، شيفيلد يونايتد، إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تعادل ليدز يونايتد وأستون فيلاد الأحد، لتكون هذه المرة الأولى التي يصل بها الفريق لدوري الأضواء منذ عام 2007.

وقال الأمير عبد الله بن مساعد في تغريدة نشرها الأحد وأرفق فيها بيانا أصدره بمناسبة الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز: "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا".

ووصل شيفيلد لدوري الأوضاء بعد التعادل المثير بين ليدز وأستون فيلا، الأحد، وفوزه السبت على إبسويتش تاون بهدفين نظيفين.

واحتل الفريق الذي يرأسه الأمير السعودي المركز الثاني في جدول الترتيب خلف نورويتش سيتي، وقد يتمكن من خطف المركز الأول في حال فوزه على ستوك سيتي وخسارة المتصدر أمام أستون فيلا.

وكانت قد شهدت مباراة ليدز وفيلا، حادثة غريبة، إذ طلب المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بيلسا من لاعبيه السماح للخصم بتسجيل هدف التعادل، بعد أن سجلوا هدفا أثناء توقف لاعبي أستون فيلا بسبب إصابة أحد اللاعبين، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.