محمد صلاح وليونيل ميسي وجها لوجه.. فكيف كانت أرقامهما؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – يواجه ليفربول نظيره برشلونة، الأربعاء، على أرضية ملعب "كامب نو" ضمن مباريات ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا، إذ سيواجه النجم المصري محمد صلاح نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، فكيف كانت أرقام اللاعبين في البطولة حتى هذا الدور.

صلاح

خاض النجم المصري 10 مباريات خلال الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا بتفاصيل 878 دقيقة، وسجل 4 أهداف وصنع هدفين، وتلقى إنذارا وحيدا.

قام النجم المصري بـ42 محاولة على مرمى الخصوم ووصلت سرعته القصوى إلى 32 كم/ساعة، وبلغت دقة تمريراته 71%، إذ مرر 276 تمريرة منها 196 صحيحة.

ميسي

لعب النجم الأرجنتيني 8 مباريات في دوري الأبطال، 657 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف، وقام بصناعة 3 أهداف لرفاقه في الفريق.

وصلت السرعة القصوى لميسي إلى 30 كم/ساعة ودقة تمريراته 84% إذ مرر 526 تمريرة منها 441 صحيحة، ولم يتلق أي إنذار.