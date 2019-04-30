"لعبة المصادفات".. قواسم مشتركة بين محمد صلاح وليونيل ميسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – سيلتقي النجم المصري محمد صلاح بنظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على أرضية ملعب كامب نو، فما هي القواسم المشتركة بين النجمين؟

شهر الميلاد

يتشارك صلاح وميسي نفس شهر الميلاد، إذ ولد الأول في 15 يونيو/حزيران من عام 1992، في حين ولد الثاني في 26 من نفس الشهر من عام 1987.

الوزن

يبلغ وزن ميسي وفقا للموقع الرسمي لدوري أبطال أروبوا 72 كغ، وهو نفس وزن محمد صلاح، وفقا للموقع الرسمي للبطولة الأوروبية الأكبر.

القدم اليسرى

يفضل النجمان اللعب بالقدم اليسرى، وقد سجلا معظم أهدافهما بهذه القدم، رغم أن كليهما يلعبان على الجناح الأيمن لفريقيهما.

مركز اللعب

يلعب صلاح وميسي في مركز الجناح الأيمن وهو المركز الذي اختاره كل منهما وبرع فيه، إذ يشكل كل منهما ضلع المثلث الأبرز في هجوم ليفربول وبرشلونة.

الرقم

يرتدي صلاح وميسي الرقم "10" في منتخب بلديهما، ويشكلان حجر الأساس لـ"الفراعنة" و"راقصي التانغو" على التوالي.

الهدوء

يتميز النجمان بالهدوء، إذ من النادر أن يرى المشاهد ميسي أو صلاح وهو يقوم بالاعتراض بشدة على حكم المباراة أو الاشتباك مع أي لاعب آخر.