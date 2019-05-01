أياكس يضرب توتنهام في عقر داره ويقترب من الوصول للنهائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغلب أياكس أمستردام الهولندي على مضيفه توتنهام هوتسبرز، بهدف نظيف، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليقترب بشكل كبير من الوصول للنهائي الحلم لأول مرة منذ عام 1996.

فعلى أرضية ملعب توتنهام في العاصمة البريطانية لندن، خطف الفريق الهولندي العريق هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 15 عبر دوني فان دي بيك.

ورغم المحاولات العديدة من توتنهام لتسجيل هدف التعادل، بقي دفاع أياكس متماسكا حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز قطع الفريق الهولندي شوطا كبيرا نحو الوصول للمباراة النهائية لأول مرة منذ 13 عاما.

ويحتاج أياكس للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب لضمان الوصول المباشر للدور النهائي مواجهة الفائز من مباراة برشلونة وليفربول.