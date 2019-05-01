بعمر الـ37 عاما.. كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في تدريبات بورتو

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تعرض الحارس الأسطوري للمنتخب الإسباني، إيكر كاسياس، لأزمة قلبية خلال تمرين فريقه بورتو، الأربعاء، وفقا لبيان أرسله النادي لـCNN.

وقال الفريق في بيانه إن الحارس تعرض لأزمة قلبية خلال تمرينات الفريق لكن حالته أضحت "مستقرة" واجتاز مرحلة الخطر ليصبح بخير.

ولعب كاسياس البالغ من العمر 37 عاما، لـ16 عاما في صفوف ريال مدريد فاز خلالها بـ5 ألقاب للدوري الإسباني و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

أما على المستوى الدولي، فقد كان "القديس" أحد أهم ركائز المنتخب الإسباني الذي حقق إنجازات غير مسبوقة بفوزه بكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2008 و2012.

يذكر أن بورتو سيواجه فريق آفيس، السبت، ضمن منافسات الدوري البرتغالي ولا تزال أمامه 4 مباريات خلال الموسم الحالي، وتبقى مشاركة كاسياس من عدمها في هذه المباريات غير واضحة بعد.