تحت ضغط الجمهور.. رئيس الهلال ونائبه يستقيلان من منصبهما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قبل رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، استقالة رئيس نادي الهلال، الأمير محمد بن فيصل ونائبه، وفقا لما نشرته الهيئة الأربعاء.

وقالت الهيئة في بيانها إن رئيسها قبل استقالة محمد بن فيصل ونائبه وكلف عبدالله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأتت استقالة رئيس الهلال تحت ضغط جماهيري هائل، بعد النتائج السلبية للفريق خلال الجولات الماضية، والتي خرج بفعلها من كأس الملك وخسر صدارة الدوري لصالح الغريم التقليدي، النصر.

وتلقى "الزعيم" هزيمتين متتاليتين من التعاون، إذ خسر المباراة الأولى في الكأس بخماسية نظيفة، قبل أن يتلقى هزيمة أخرى في الدوري بهدفين نظيفين.

وكان قد تولى محمد بن فيصل رئاسة الهلال خلفا للاعب السابق بالفريق، سامي الجابر، حين كان تركي آل الشيخ رئيسا للهيئة العامة.