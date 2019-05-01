بعد أن رموا شخصا بالنافورة.. ليفربول يدين تصرفات مشجعيه في برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدان نادي ليفربول الإنجليزي تصرفات بعض جماهيره خلال تواجدها في مدينة برشلونة، لتشجيع فريقها خلال مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

فبعد أن قام عدد من مشجعي ليفربول برمي أحد الأشخاص في نافورة المدينة، أصدر الفريق الإنجليزي بيانا أكد فيه أنه يدين هذه التصرفات ويعتبرها غير مقبولة.

وقال "الريدز" في بيانهم إنهم يتواصلون مع الشرطة البريطانية والإسبانية لتحديد هوية من قاموا بهذا العمل "غير المقبول"، وفقا لبيان النادي.

ويستعد ليفربول لخوض مباراة ذهاب المربع الذهبي للأبطال، الأربعاء، إذ يسعون لتحقيق الفوز الأول على الفريق الكتالوني على أرضه في هذه البطولة منذ عام 2013.

ويعتمد أبناء المدرب الألماني يورغن كلوب على نجوم الفريق وعلى رأسهم المصري محمد صلاح لهز شباك مرمى الحارس مارك أندريه تير شتيغن.