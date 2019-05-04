"معلومات غير دقيقة" تطيح برئيس لجنة التحكيم في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعفى الاتحاد السعودي لكرة القدم، السبت، رئيس لجنة الحكام لديه، خليل جلال، على خلفية تصريحاته الإعلامية في أعقاب مباراة نهائي كأس الملك بين الاتحاد والتعاون.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانا أعلن فيه رئيس لجنة الحكام من منصبه، بسبب تصريحاته الإعلامية التي خالف فيها نظام التصريحات الإعلامية.

وإلى جانب هذا السبب، شمل قرار الإعفاء أسبابا أخرى وهي الإدلاء بتصريحات إعلامية دون موافقة من الاتحاد السعودي ونقل معلومات غير دقيقة، وفقا للبيان.

وكان جلال قد قال إن اللجنة تواصلت مع حكام المباراة النهائية وأطلعتهم على أسماء اللاعبين ومدى شهرتهم وأشار إلى أن بعض اللاعبين يؤثرون بإدارة المباريات تحكيميا، كما أن من واجب الحكم الحفاظ على بعض اللاعبين أصحاب الشهرة العالية.

وأعلن الاتحاد السعودي في هذا الصدد أنه يجري مفاوضات لعقد اتفاق مع خبير دولي لرئاسة اللجنة، مشيرا إلى أنه سيلعن عن ذلك خلال الأيام القادمة.