إصابة محمد صلاح.. كلوب يكشف عن وضعه ولوفرين: "لا يتذكرني"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف كل من مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، واللاعب الكرواتي في الفريق، ديجان لوفرين، عن وضع المصري محمد صلاح بعد الإصابة التي تعرض لها في رأسه خلال مباراة نيوكاسل السبت، وأشارا إلى أنه بخير.

وقال كلوب بعد المباراة: "لقد كان بخير، فعندما دخلنا كان يجلس في غرف تبديل الملابس وقد شاهد اللقاء، كان وضعه جيد حينها ولكن علينا أن ننتظر بالطبع، لقد تعرض لضربة قوية، سنرى ما سيحدث".

وتابع المدرب الألماني قائلا: "كان على الطبيب أن يتخذ قرارا بشأن بقائه على أرضية الملعب من عدمه، وكان القرار أن يخرج ونحن نتقبل ذلك بالتأكيد"، على حد تعبيره.

من جانبه، قال لوفرين، الصديق المقرب من اللاعب المصري، ردا على سؤال أحد متابعيه على موقع إنستغرام، مازحا: "إنه بخير، هو لا يتذكر من أنا فحسب، لا تقلق سيكون بخير، مو (محمد صلاح) وحش"، على حد تعبيره.

وكان قد خطف اللاعب البلجيكي الذي دخل بديلا لصلاح، ديفوك أوريجي، هدف الفوز لليفربول في المباراة التي انتهت بثلاثية مقابل هدفين للريدز، ليبقي على آمال فريقه بالمنافسة على لقب موسم الحال يمن الدوري الإنجليزي الممتاز.