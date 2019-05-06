كلوب يؤكد غياب صلاح عن مواجهة برشلونة: أُصيب بارتجاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، في مؤتمر صحفي الإثنين، أن هداف ليفربول اللاعب المصري محمد صلاح سوف يغيب عن مباراة العودة أمام برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب إن صلاح أصيب بارتجاج في المخ، في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل، السبت الماضي، حيث سقط صلاح على الأرض بعدما اصطدم حارس نيوكاسل برأسه ولم يتمكن من إكمال المباراة.

وأضاف كلوب أن صلاح يشعر بأنه في حالة جيدة ولكن ليست جيدة بما يكفي من وجهة نظر طبية ليشارك في مباراة العودة أمام برشلونة التي يستضيفها ملعب آنفيلد، الثلاثاء.

كما أكد كلوب غياب مهاجم الفريق روبرتو فيرمينيو أيضا عن مباراة برشلونة، إذ ما زال يتعافى من إصابة عضلية خلال التدريبات، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة على ليفربول لتعويض الخسارة التي لحقت به في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.