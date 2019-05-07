الأهلي يرد على أنباء حول "أزمة" تجديد عقد أحمد فتحي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأهلي المصري حول ما أثير مؤخرا عن أزمة تجديد عقد اللاعب المخضرم أحمد فتحي مع الفريق، نافيا جميع الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول هذه القضية.

ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي تصريحات لمدير الكرة في الفريق، سيد عبد الحفيظ، والذي أكد أن فتحي جدد عقده مع النادي مطلع الموسم الحالي، وسيمتد حتى نهاية الموسم المقبل، مشيرا إلى عدم وجود مشاكل في هذا الشأن.

وقال عبد الحفيظ إن البعض "يحاول تناول معلومات غير حقيقية بهدف زعزعة استقرار الفريق، وهو لن يحدث؛ لأن كل عناصر المنظومة الكروية من جهاز فني ولاعبين، تركيزهم يصب في ضرورة حسم بطولة الدوري وإحراز الفوز في المباريات المتبقية؛ للحفاظ على اللقب بغض النظر عن نتائج المنافسين".

وأكد مدير الكرة في النادي الأهلي أن الجميع في الفريق يبذل كل ما بوسعه من أجل خدمة النادي ولا وجود لتفكير بأمور جانبية أو شخصية، لافتا إلى أن الهدف يبقى تحقيق لقب الدوري والمنافسة على بقية البطولات المحلية.

وينافس الأهلي على لقب الدوري خلال الموسم الحالي، إذ يتصدر جدول الترتيب برصيد 67 نقطة، متفوقا على بيراميدز نقطتين، مع مباراتين أقل للأخير.