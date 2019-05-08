دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قدم ليفربول درسا كرويا جديدا في دوري أبطال أوروبا، وحقق "ريمونتادا" تاريخية على برشلونة، بعد أن هزمه برباعية نظيفة ليعبر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

فعلى أرضية ملعب أنفيلد، تقدم ليفربول عند الدقيقة السابعة عبر البلجيكي ديفوك أوريجي، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني، أضاف الهولندي جورجينيو فاينالدوم هدفين في الدقيقتين 54 و56، قبل أن يوقع أوريجي على الهدف التاريخي الرابع عند الدقيقة 78 ليعبر بـ"الريدز" إلى النهائي".

وكان قد خسر ليفربول بثلاثية نظيفة في مباراة الذهاب، وكان بعيدا عن الترشيحات للعبور إلى النهائي الحلم، لكنه أعاد إلى الأذهان ما فعله في نهائي البطولة عام 2005، حين قلب الطاولة على ميلان الإيطالي وحقق لقبه الخامس.