ميسي يخرج شاحب الوجه من أنفيلد.. وتداول فيديو لغضب جمهور برشلونة منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لحظة خروجه إلى المنطقة المختلطة في ملعب "أنفيلد"، إثر الخروج "المذل" من دوري أبطال أوروبا.

وبدا ميسي شاحب الوجه لحظة مروره أمام الصحفيين دون أن يدلي بأي تصريح بل واصل طريقه حتى خرج من المنطقة المختلطة.

ونشر بعض المغردين والصحفيين مقاطع فيديو تُظهر ما قالوا إنه غضب من قبل مشجعي برشلونة على نجمهم ليونيل ميسي، لحظة استلامه لحقائب بعد عودته مع الفريق من ليفربول.

وعرض الفريق الكتالوني لهزيمة قاسية برباعية نظيفة في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، ليخرج من البطولة رغم فوزه ذهابا بثلاثية نظيفة.