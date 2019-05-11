محمد صلاح يصف "الريمونتادا" أمام برشلونة.. ويقارنها بمباراة روما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وصف النجم المصري، محمد صلاح، "الريمونتادا" التاريخية أمام برشلونة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بـ"الأمر الذي لا يصدق".

ونقل الموقع الرسمي لليفربول تصريحات لصلاح، السبت، بعد استلامه جائزة لاعب الشهر عن إبريل/نيسان الماضي، وصف فيها ما حدث بـ"الأمر الذي لا يصدق".

وتابع النجم المصري قائلا: "لقد تأهلنا الموسم الماضي إلى النهائي من أرض روما، لذلك لم نحظ بفرصة الاستمتاع باللحظة مثلما حدث في هذه المرة، لقد تأهلنا من أرضنا، لذلك كان الأمر لا يصدق".

وبعد ضياع لقب الموسم الماضي، عبر صلاح عن أمنياته بالفوز بالنسخة الحالية لدوري الأبطال قائلا: "الوصول إلى النهائي لموسمين متتاليين لا يصدق، أتمنى أن نحقق اللقب هذا الموسم".

وكانت المباراة التاريخية، هي الأولى التي يغيب عنها صلاح منذ بداية الموسم، إذ منعته الإصابة التي تعرض لها في الرأس أمام نيوكاسل، من لعب دوره في المباراة التي ستعيش طويلا بذاكرة عشاق ليفربول.

وينصب تركيز "الريدز" على مباراتهم الأخيرة في الدوري الإنجليزي أمام وولفرهامبتون، الأحد، على أرضية ملعبهم، إذ يطمحون لتحقيق الفوز، وخسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون للفوز باللقب الغائب منذ عام 1990.

يذكر أن ليفربول كان قد قلب الطاولة على برشلونة في إياب المربع الذهبي، إذ هزمه برباعية نظيفة بعد أن خسر ذهابا بنتيجة 3-0، ليعبر للنهائي ويضرب موعدا مع توتنهام.