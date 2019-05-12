مانشستر سيتي بطلا لـ"البريمرليغ".. ومحرز على عرش إنجلترا من جديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه على برايتون برباعية مقابل هدف وحيد، ليحقق اللقب الثاني على التوالي له في "البريميرليغ".

فبعد أن تقدم برايتون بهدف عند الدقيقة 27 عبر غلين موراي، تعادل السيتي عن طريق الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، عند الدقيقة 28، قبل أن يضيف الفرنسي إيريك لابورت الهدف الثاني عند الدقيقة 38.

وفي الشوط الثاني، عزز السيتي تقدمه بالهدف الثالث عبر الجزائري رياض محرز، عند الدقيقة 63، قبل أن يختتم الألماني إلكاي غندوغان أهداف فريقه بالهدف الرابع عند الدقيقة 72.

من جانبه، خسر ليفربول لقب الدوري في الأمتار الأخيرة، وذلك رغم فوزه على وولفرهامبتون بهدفين نظيفين سجلهما اللاعب السنغالي ساديو ماني عند الدقيقة 17 و81.

وبهاتين النتيجتين، حافظ السيتي على صدارته ليصل إلى النقطة 98 مقابل 97 نقطة لليفربول، وحا تشيلسي ثالثا بـ72 نقطة، وتوتنهام رابعا بفارق نقطة.

يذكر أن محرز حقق اللقب الثاني له في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ كان قد فاز مع ليستر سيتي بلقب موسم 2015/2016، في سنة "معجزة ليستر".