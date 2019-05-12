مكة محمد صلاح تسجل هدفا في أنفيلد.. وجماهير ليفربول تتفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خطفت مكة، ابنة اللاعب المصري محمد صلاح، الأنظار في ملعب أنفيلد بعد أن سجلت هدفا في أعقاب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد أن أطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا خسارة ليفربول للقب الدوري الإنجليزي، توجهت كل الأنظار نحو مكة التي استلمت الكرة وجرت بها من منتصف الملعب تقريبا نحو الهدف.

وبينما كان صلاح يستلم جائزة هداف الموسم الحالي من "البريميرليغ"، كانت مكة في طريقها نحو الهدف وأعين الجماهير تترقب النهاية السعيدة.

لم تخيب ابنة النجم المصري آمال جماهير أنفيلد، ووصلت إلى منطقة الجزاء والكرة بحوزتها لتسكنها في المرمى وتحتفل الجماهير معها، بينما بدا صلاح ضاحكا في تعبير عن سعادته بابنته.