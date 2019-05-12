دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتهى الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2018/2019، بفوز مانشستر سيتي باللقب في الأنفاس الأخيرة من عمر الموسم، لكن وبالتزامن مع هذه المنافسة، كان هناك سباق آخر على لقب الهداف، والذي تقاسمه 3 لاعبين بنفس عدد الأهداف، فلمن تُمنح الجائزة في هذه الحالة وكيف يحدد الفائز؟

عندما يتساوى لاعبان أو أكثر في عدد الأهداف بكأس العالم، يتم اللجوء لعدد الأهداف التي صنعها كل لاعب، وبناء عليه يفوز أحد اللاعبين بالجائزة.

أما في الدوري الإنجليزي، فتعطى الجائزة لجميع اللاعبين الذين تقاسموا صدارة الترتيب، وهم في الموسم الحالي، المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.

فبعد أن كان صلاح يغرد وحيدا بالصدارة قبل الجولة الأخيرة برصيد 22 هدفا، تمكن ماني من تسجيل هدفين أمام وولفرهامبتون، وفعل أوباميانغ الأمر نفسه أمام بيرنلي، في حين تخلف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو بفارق هدف عن الثلاثي.

ومع الأخذ بهذه الأرقام، يكون صلاح قد فاز بلقب الهداف للموسم الثاني على التوالي، لتترك هذه الجائزة أثرا إيجابيا في نفس صلاح بعد خسارة اللقب لصالح السيتي.