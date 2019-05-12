للمرة الثانية على التوالي.. لاعب من ليفربول الأفضل في "البريميرليغ"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل لاعب خلال الموسم الحالي من البطولة، وقد وقع الاختيار على اللاعب الهولندي لنادي ليفربول، فيرجل فان دايك.

فبعد أن توج اللاعب المصري محمد صلاح بالجائزة الموسم الماضي، ها هو لاعب آخر من ليفربول يفوز بها للموسم الثاني على التوالي.

وكان صلاح أحد المرشحين للفوز بالجائزة خلال الموسم الحالي، لكن الاختيار وقع على فان دايك.

وتألق المدافع الهولندي مع ليفربول خلال الموسم الحالي، إذ ساهم بتحقيق رقم دفاعي مميز مع الفريق، بعد أن دخل مرمى "الريدز" 22 هدفا فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح فان دايك في مصاف أفضل المدافعين في العالم بعد الأداء الذي قدمه مع فريقه، كما بات الركيزة الأساسية للمنتخب الهولندي ولليفربول على المستوى الدفاعي.

وتأتي هذه الجائزة في نفس يوم حسم لقب "البريميرليغ"، إذ يمني فان دايك نفسه بفوز فريقه على وولفرهامبتون وخسارة أو تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون، ليفوز ليفربول باللقب الغائب منذ 29 عاما.