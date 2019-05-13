بعد خسارة الدوري.. رسالة من محمد صلاح للجماهير وحديث مع مكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مشاعر مختلطة عاشها اللاعب المصري محمد صلاح، بعد خسارة ليفربول لقب الدوري الإنجليزي، رغم فوزه على ولفرهامبتون بهدفين نظيفين، الأحد، وقد وجه رسالتين خطفتا الأنظار، فما هما؟

ونشر صلاح تغريدة السبت تضمنت صورته مع ابنته، مكة، بينما كانت تنظر إليه وهو يحمل جائزة هداف الدوري الإنجليزي وقال قيها: "نعم، أعلم أن لدينا واحدة في المنزل، هذه واحدة جديدة".

ووجه اللاعب امصري رسالة لجماهير ليفربول بعد خسارة اللقب الغائب منذ 1990، الأحد، قال فيها: "يبدو الأمر حلوا ومرا الآن، لكن الموسم لم ينته بعد أود أن أشكر زملائي والمدربين والجماهير، وللجماهير رجاء اجلبوا أنفيلد إلى مدريد".

ورغم خسارة لقب "البريميرليغ" فإن صلاح فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي متقاسما إياها مع زميله السنغالي ساديو ماني، واللاعب الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ.