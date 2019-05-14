فيفا يتغنى بهدف مكة محمد صلاح.. ويرشحه ليكون "الأفضل في الموسم"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – داعب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ابنة اللاعب المصري محمد صلاح، بعد الهدف الذي سجلته في ملعب "أنفيلد" عقب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون، الأخيرة في الدوري.

ووصف الفيفا هدف مكة بـ"هدف الموسم" في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر وتضمنت مقطع فيديو للهدف الذي نال إعجاب جماهير ليفربول.

فبعد نهاية المباراة التي فاز بها "الريدز" وخسروا لقب الدوري الإنجليزي، خطفت ابنة النجم المصري الأنظار بعد أن استلمت الكرة من منتصف الملعب وجرت بها نحو الهدف لتودعها الشباك وسط تصفيق من الجماهير.

وسجلت مكة هدفها في أثناء استلام والدها للقب هداف الموسم الحالي من الدوري، والذي تقاسمه مع السنغالي ساديو ماني والغابوني بيير إيمريك أوباميانغ، بـ22 هدفا لكل منهم.