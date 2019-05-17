أمير قطر يفتتح استاد الوكرة استعدادا لمونديال 2022.. ويتذكر زها حديد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- افتتح أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، مساء الخميس، استاد الوكرة، الذي أطلق عليه اسم "استاد الجنوب"، بأول مباراة على أرضه بين فريقي السد والدحيل في نهائي "كأس الأمير 2019".

ويعد استاد الوكرة أول الاستادات التي يجري تشييدها بالكامل لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم في قطر 2022، وثاني استادات المونديال جاهزية بعد تطوير استاد خليفة الدولي الذي افتتح عام 2017.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لاستاد الوكرة 40 ألف مقعد، ويستضيف مباريات في البطولة حتى الدور ربع النهائي. وصمم مبنى استاد الوكرة المهندسة المعمارية العراقية البريطانية الراحلة زها حديد.

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وقال أمير قطر في تغريدة، عبر حسابه على تويتر: "فخورون بمترو الدوحة أحد أهم مشاريع البنية التحتية لبلدنا، الذي استقليته الليلة لحضور النهائي بين السد والدحيل وإذ نتمنى التوفيق للفريقين".

وأضاف: "نستذكر في هذه الأثناء المهندسة الراحلة زها حديد التي أبدعت في تصميم هذا المعلم الرياضي الذي أُطلق عليه اليوم استاد الجنوب".