السيسي "أول مشجع" في كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استعدادات مصر لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019، وتسلم بطاقة أول مشجع في البطولة.

وأشار بيان من الرئاسة المصرية تلقت CNN نسخة منه إلى أن السيسي تفقد الاستعدادات والإجراءات الخاصة بالبطولة، إذ اطلع على "منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر".

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في البيان نفسه، إن الرئيس المصري تسلم "أول بطاقة مشجع" بالبطولة، كما أنه شهد إطلاق التميمة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية والتقط صورا تذكارية مع القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

وتستعد مصر لاستضافة البطولة الأكبر على مستوى منتخبات القارة الأفريقية لأول مرة منذ عام 2006، وذلك بعد أن سُحب التنظيم من الكاميرون وفُسح المجال أمام الدول الراغبة باحتضان البطولة وتفوقت مصر على جنوب أفريقيا بعدد الأصوات لتفوز بحق التنظيم.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 يونيو/حزيران المقبل وتستمر حتى 19 يوليو/تموز بمشاركة 24 فريقا تم تقسيمهم على 6 مجموعات وستجمع المباراة الافتتاحية بين مصر وزيمبابوي.