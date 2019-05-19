في تصريح غير معتاد.. زيدان: لو كان لدي تبديل رابع لما أشركت بيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – في تصريحات غير معتادة من المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أكد "زيزو" أنه لو امتلك تبديلا رابعا في مباراة فريقه أمام ريال بيتيس، لما أقحم اللاعب الويلزي غاريث بيل.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة إنه لا يعلم ما إذا كانت هذه هي المباراة الأخيرة للاعب الويلزي بصفوف الفريق الملكي، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن من غير الممكن محو ما فعله بيل من أجل ريال مدريد.

وأكد زيزو أنه كمدرب عليه أن يعيش في الحاضر وألا ينظر للماضي، مؤكدا أن مصلحة الفريق تبقى فوق كل اعتبار بالنسبة له، وأكد أنه لن يقحم لاعب لا يناسب فكره.

وقال زيدان في تصريح أثار الكثير من الجدل: "لو كان لدي تبديل رابع لما أشركته"، في إشارة إلى اللاعب الويلزي.

وفاز قائد منتخب ويلز بـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا مع الفريق الملكي في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، لكنه لم ينجح بحجز مقعد أساسي له في الفريق منذ عودة زيدان لقيادة الكادر الفني للريال.

وأنهى الفريق الملكي موسمه بخسارة موجعة أمام ريال بيتيس، على أرضه وبين جماهيره بهدفين نظيفين، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب.