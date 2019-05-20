نيمار يغيب عن توزيع جوائز الدوري الفرنسي.. ويقضي سهرة مع ريهانا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تغيب اللاعب البرازيلي لنادي باريس سان جيرمان، نيمار دا سيلفا، عن حفل توزيع جوائز رابطة المحترفين الفرنسية، إذ كان يقضي سهرته مع المغنية الأمريكية، ريهانا.

فبينما كان يتوج زميله الفرنسي كيليان مبابي، بجوائز أفضل لاعب في الدوري الفرنسي وأفضل لاعب شاب في البطولة، اختار نيمار قضاء سهرته في مكان آخر.

ونشر النجم البرازيلي صورته مع ريهانا عبر صفحته الرسمية على موقع إنستغرام وكتب فوقها: "ملكة وامرأة قوية"، في إشارة إلى ريهانا التي ظهرت معه في الصورة.

وفي ظل تفوق مبابي خلال الموسم الحالي، اكتفى نيمار بوجود اسمه ضمن التشكيلة المثالية للدوري الفرنسي، في الوقت الذي هيمن فيه لاعبو باريس سان جيرمان على معظم المراكز الباقية في التشكيلة.

وعانى اللاعب البرازيلي من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة خلال الموسم الحالي، وسببت له معاناة لاستعادة مستواه مع الفريق الباريسي الذي حقق لقب الدوري الفرنسي لكنه ودع دوري أبطال أوروبا مبكرا.

ويلعب نيمار في صفوف باريس سان جيرمان منذ موسم 2017/2018 قادما من نادي برشلونة، وحقق العديد من الألقاب المحلية مع فريقه الجديد لكنه فشل بالوصول للمجد الأوروبي مجددا.