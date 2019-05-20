سامي الجابر يوضح سبب غيابه عن حفل جوائز دوري المحترفين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف اللاعب السعودي السابق ومدرب نادي الهلال ورئيسه سابقا، سامي الجابر، سبب غيابه عن حضور حفل توزيع جوائز رابطة دوري المحترفين السعودي.

وقال الجابر عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "من باب التوضيح عدد من الجماهير تتحدث عن عدم حضوري للحفل وتربط ذلك بعدم تلقي دعوة للحضور الحقيقة ان الاخ العزيز تركي السلطان تواصل معي ودعاني للحضور وكنت وقتها في مكة المكرمة واعتذرت لعدم تواجدي بالرياض"، وأضاف قائلا: "فقط للتوضيح وحتى لا يساء الظن".

وكان قد اتهم بعض المغردين القائمين على كرة القدم السعودية بعدم دعوة الجابر لحضور الحفل، مهاجمين إياهم، قبل أن يخرج "سام 9" ويوضح الموقف.

وتداول بعض الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بترشيح الجابر لتولي منصب نائب رئيس نادي الهلال، لكن لم يتم نفي أو تأكيد هذه الأنباء من الجهات الرسمية بعد.