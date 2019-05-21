دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تمنى اللاعب المصري رمضان صبحي، التوفيق لمنتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا، معبرا عن دعمه للجهاز الفني واللاعبين، بعد استبعاده من التشكيلة المشاركة في البطولة.

ونشر صبحي تغريدة قال فيها: "كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وكل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في كأس الأمم الأفريقية"، وقد نالت هذه التغريدة إشادة قطاع من الجماهير المصرية، لما تحلا به اللاعب من احترافية وتقبل قرار الجهاز الفني.

من جانبه، كتب لاعب النادي الأهلي، صالح جمعة، والذي أثار استبعاده غضبا واسعا في الأوساط الرياضية المصرية عبر صفحته الرسمية موقع تويتر، جملة واحدة تشير إلى غياب لاعب الزمالك عبدالله جمعة، قائلا: "فين عبدالله جمعة".

وكانت قد أثارت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد المصري سخطا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذ عبر قطع من الجماهير المصرية عن غضبه الشديد بسبب استبعاد عدد من اللاعبين الذين يستحقون المشاركة في البطولة.